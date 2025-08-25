ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναγκαιότητα ακόμα οι ξένοι διαιτητές

Δημοσιευτηκε:

• Η κυπριακή διαιτησία παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες αδυναμίες, με λανθασμένες αποφάσεις που κάποιες φορές αλλοιώνουν και αποτελέσματα.

• Οι διαιτητές δείχνουν να μην έχουν τις ικανότητες και την ψυχραιμία να διαχειριστούν αγώνες, ακόμα και αν αυτοί είναι χαμηλής έντασης

.• Σοβαρά λάθη σε καθοριστικές φάσεις αφήνουν εκτεθειμένο το άθλημα και υπονομεύουν την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

• Η έλλειψη συνέπειας στις αποφάσεις δημιουργεί αίσθημα αδικίας και τροφοδοτεί καχυποψία στους φιλάθλους. • Οι ομάδες και οι παίκτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο διαιτητικό σώμα, με αποτέλεσμα να δυναμιτίζεται το κλίμα στους αγώνες.

• Η κάθοδος ξένων διαιτητών σε κρίσιμα παιχνίδια (κυρίως ντέρμπι) κρίνεται επιτακτική για να διασφαλιστεί ισονομία.

• Η ΚΟΠ οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην προστασία του ποδοσφαίρου και στην αξιοπιστία του προϊόντος, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μείωση του ρόλου των κύπριων διαιτητών.

• Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και οι φίλαθλοι πληρώνουν για να δουν αγώνα, όχι να συζητούν μόνο για διαιτητικά λάθη.

• Χωρίς δραστικά μέτρα και με τις συμπεριφορές των διαιτητών, το κυπριακό ποδόσφαιρο κινδυνεύει να απαξιωθεί πλήρως στα μάτια του κόσμου.

Ρέφερι

