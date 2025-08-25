«Πλησιάζει στη Μπάγερν Μονάχου ο Νίκολας Τζάκσον»

Η Τσέλσι, ως συνήθως και σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Οι «μπλε» μεταξύ των πολλών νέων ποδοσφαιριστών που απέκτησαν, πρόσθεσαν στο ρόστερ, τους Λίαμ Ντελάπ και Ζοάο Πέδρο, δύο ποδοσφαιριστές κυρίως για την κορυφή της επίθεσης.

Με αυτόν τον τρόπο είναι πλέον κατανοητό πως ο χρόνος συμμετοχής του Νίκολας Τζάκσον θα μειωθεί δραματικά, καθώς έγινε ξεκάθαρο από τον προπονητή του, Ένζο Μαρέσκα, ότι δεν τον υπολογίζει πλέον ως τον βασικό επιθετικό της ομάδας.

Εδώ εμφανίζεται η Μπάγερν Μονάχου για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να κάνει δικό της τον Αφρικανό φορ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γερμανία, οι Βαυαροί έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ίδιο τον παίκτη και πλέον μένει να πάρουν το «οκ» και από την Τσέλσι. Οι Βαυαροί πάντως τονίζουν ότι δεν έχουν σκοπό να αγοράσουν τον Τζάκσον, όχι ακόμη τουλάχιστον, καθώς οι διαπραγματεύσεις είναι για τον δανεισμό του.

Πηγή: sport-fm.gr