Τρέλα για την άφιξη Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη!

Χαμό προκάλεσε η άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν για να τον υποδεχθούν με ενθουσιασμό και αποθέωση.

Ο κόσμος του Δικεφάλου έδειξε από την πρώτη στιγμή την αγάπη του για το νέο μεταγραφικό απόκτημα, φωνάζοντας συνθήματα τόσο για τον παίκτη όσο και για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος πραγματοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, δαπανώντας 12+ εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει από τη Σλάβια Πράγας.

Ο Ζαφείρης εμφανίστηκε σαστισμένος από την ατμόσφαιρα, μην μπορώντας να πιστέψει την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί. Ορισμένοι, μάλιστα, έβαλαν τα κεφάλια τους μέσα στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε, φωνάζοντας με πάθος και προσπαθώντας να τον αγγίξουν, σε σκηνές που θύμιζαν άφιξη σταρ.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος έρχεται, θυμίζουμε, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά. Υπάρχει, μάλιστα, ένα «παραθυράκι» που θα μπορούσε να επιτρέψει την άμεση ένταξή του στο ρόστερ, διαφορετικά η μεταγραφή θα ενεργοποιηθεί επίσημα από την 1η Ιανουαρίου.

