Ντεμπούτο με υποσχέσεις από τον Τόμας

Επίσημη πρώτη συμμετοχή για τον Μπράντον Τόμας με τη φανέλα του Απόλλωνα, στο ντέρμπι της πρεμιέρας απέναντι στον Άρη.

Ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση ή να σώσει τον βαθμό, όμως άφησε υποσχέσεις.

Με κινητικότητα, καλές τοποθετήσεις και διάθεση να πιέσει, ο Τόμας έδειξε ότι έχει τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε σταθερή απειλή για την αντίπαλη άμυνα.

Έδειξε πως όταν βρει ρυθμό, θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Στον Απόλλωνα πιστεύουν ότι με την πάροδο του χρόνου, ο Ισπανός μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο «εργαλείο» στην επιθετική γραμμή, προσφέροντας ουσία σε μια σεζόν με υψηλές απαιτήσεις.