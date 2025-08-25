Η κατάστασή του Σεγκέλια ενόψει Ευρωμπάσκετ - Διαγνώστηκε με αρρυθμία

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γεωργίας βρίσκεται πλέον στην Κύπρο για το EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και την Ελλάδα.

Υπό τις οδηγίες του Αλεξάνταρ Τζίκιτς, οι Γεωργιανοί θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση τη Δευτέρα (25/08) στη Λεμεσό, με τον Τόρνικε Σενγκέλια να δίνει κανονικά το «παρών». Η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε πως ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα ταξίδεψε απευθείας από τη Βαρκελώνη και έφτασε λίγες ώρες πριν την υπόλοιπη αποστολή.

Ο 33χρονος πάουερ φόργουορντ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει μείνει εκτός δράσης από τις 8 Αυγούστου, όταν διαγνώστηκε με αρρυθμία σε φιλικό με την Εσθονία. Τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν στην Ισπανία για περαιτέρω εξετάσεις.

Αυτή τη στιγμή η προεπιλογή της Γεωργίας αριθμεί 13 παίκτες, με τον Τζίκιτς να πρέπει να «κόψει» έναν μέχρι τις 27 Αυγούστου, όταν ξεκινά η διοργάνωση.

Οι Γεωργιανοί έχουν τοποθετηθεί στον Γ’ Όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσουν Εθνική Ελλάδας, την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Πηγή: sport-fm.gr