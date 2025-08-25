ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τετραετές συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ ο Αταΐντε - Δείτε τον σε δράση!

Τετραετές συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ ο Αταΐντε - Δείτε τον σε δράση!

Ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, Πέδρο Αταΐντε, ήλθε στην Κύπρο και υπέγραψε τετρατές συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ. Σημειώνεται ότι με βάση τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών ο νεαρός αναμένεται να δοθεί δανεικός σε ομάδα του εξωτερικού

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της, με τον Pedro Ataíde.

Η συνεργασία είναι 4ετούς διάρκειας, μέχρι και τον Μάιο του 2029.

Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 28/06/2005 και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Goiás EC και συνέχισε στην ακαδημία της Atlético Mineiro, όπου παρά το νεαρό της ηλικίας του καλέστηκε στην ομάδα ανδρών αγωνιζόμενος και σε παιχνίδι του Copa Sudamericana.

Καλωσορίζουμε τον Pedro στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα μας. 

 

Δείτε τον παίκτη σε δράση

