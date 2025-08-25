H Ντόρτμουντ επέβαλε στους γονείς του Τζόουμπ Μπέλιγχαμ απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό, τουλάχιστον για τα γερμανικά δεδομένα, καταγράφηκε στην Ντόρτμουντ, η οποία είδε την οικογένεια του Τζόουμπ και του Τζουντ Μπέλιγχαμ να πρωταγωνιστεί σε ένα έντονο επεισόδιο, που προκλήθηκε στο ημίχρονο πρόσφατου αγώνα.

Όπως αναφέρει το Sky Sports Deutschland, ο πατέρας των παικτών, Μαρκ Μπέλινγχαμ, ο οποίος λειτουργεί επίσης και ως σύμβουλος καριέρας των δύο αδερφών, έχασε τη ψυχραιμία του όταν ο Τζόουμπ Μπέλιγχαμ αντικαταστάθηκε μετά τη λήξη του πρώτου μέρους.

Ο Μαρκ θέλησε να εκφράσει στον προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς, τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή αυτή, καθώς και για τη συνολική εικόνα των Γερμανών στο γήπεδο.

Μάλιστα, στη φυσούνα είχε επίσης έναν έντονο διαπληκτισμό με τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Σεμπάστιαν Κελ.

Απόρροια αυτής της εξέλιξης ήταν πως οι γονείς των δύο ποδοσφαιριστών τιμωρήθηκαν με απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια των Βεστφαλών, ένα αυστηρό πρωτόκολλο, το οποίο θα ισχύει από εδώ και στο εξής για όλες τις οικογένειες των παικτών της Ντόρτμουντ.

Πηγή: sport24.gr