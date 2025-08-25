Νοκ άουτ για δύο μήνες ο Ιμόμπιλε

Μεγάλο πλήγμα για την Μπολόνια αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Τσίρο Ιμόμπιλε.

Ο Ιταλός στράικερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της Serie A και της εκτός έδρας ήττα με σκορ 1-0 της ομάδας του από τη Ρόμα, αποχωρώντας με μυϊκό πρόβλημα στο 30ό λεπτό.

Οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη έδειξαν πως ο 35χρονος επιθετικός υπέστη ρήξη στον δεξιό ορθό μηριαίο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τους επόμενους δύο μήνες.

Θυμίζουμε πως ο έμπειρος φορ αποκτήθηκε φέτος από τους «ροσομπλού», μετά το σύντομο πέρασμά του από την Τουρκία με την Μπεσίκτας.

Πηγή: sport-fm.gr