Πάει για να κλέψει ακόμη έναν μεταγραφικό στόχο της Τότεναμ η Άρσεναλ

Η Τότεναμ είδε τη συμπολίτισσα Άρσεναλ να μπαίνει σφήνα στην υπόθεση απόκτησης του Εμπερέτσι Έζε, εξασφαλίζοντας εν τέλει την υπογραφή του 27χρονου μεσοεπιθετικού.

Φαίνεται, όμως, πως αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο συμβάν. Και αυτό διότι οι Πετεινοί βλέπουν τους Κανονιέρηδες να κινούνται επίσης δυναμικά για τη μεταγραφή του Πιερό Ινκαπιέ της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα άνοιξε κύκλο διαπραγματεύσεων με τον 23χρονο αμυντικό, ο οποίος εμφανίζεται πρόθυμος να μετακομίσει στο Έμιρεϊτς, έχοντας διαμηνύσει στις Ασπιρίνες πως σκοπεύει να αποχωρήσει.

Σε ό,τι αφορά την Τότεναμ, η πρότασή της στον γερμανικό σύλλογο αφορά τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, επιδιώκοντας μία συμφωνία, που να περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026. Επισημαίνεται, πως στο συμβόλαιο του Ινκαπιέ προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχετικά με τις μέχρι τώρα επιδόσεις του στη Λεβερκούζεν, ο παίκτης από το Εκουαδόρ μετρά συνολικά 166 συμμετοχές, 7 τέρματα, μοιράζοντας επίσης και 5 ασίστ.

 

Πηγή: sport24.gr

