Η 12άδα της Εθνικής Κύπρου για την ιστορική παρουσία στο FIBA EuroBasket 2025 – Δηλώσεις Χριστόφορου Λειβαδιώτη

Πλέον μετράμε ημέρες για την ιστορική πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Κύπρου σε ομίλους του Ευρωμπάσκετ, ευκαιρία που παρουσιάστηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά την ανάληψη ενός εκ των τεσσάρων ομίλων της φετινής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα στη Λεμεσό και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού θα γίνουν τα παιχνίδια του γ’ ομίλου από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Πέραν της δικής μας Εθνικής, θα συμμετάσχουν στον όμιλο η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γεωργία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Οι διεθνείς μας, μετά από δύο γεμάτους μήνες προετοιμασίας, θα ριχθούν οσονούπω στη μεγάλη μάχη απέναντι σε εξαιρετικά δυνατούς αντιπάλους, οι πλείστοι εκ των οποίων έχουν βλέψεις να φτάσουν αρκετά μακριά στη διοργάνωση.

«Προσπαθήσαμε μέσα από την προετοιμασία να ανεβάσουμε τους ρυθμούς και την ένταση για να μπορέσουμε να είμαστε στο σημείο να είμαστε ανταγωνιστικοί» δηλώνει ο τεχνικός της ομάδας, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, ο οποίος επισημαίνει ότι τα δυο φιλικά που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του ECOMMBX Cup, με Ισραήλ και Σερβία, ήταν αρκετά βοηθητικά. «Μέσα από τα φιλικά αυτά βγάλαμε θετικά συμπεράσματα, αλλά και είδαμε και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να έχουμε καλύτερη εικόνα».

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής τονίζει ότι είναι αντιληπτό σε όλους πόση δύσκολη θα είναι η προσπάθεια στον όμιλο, όμως αυτό δεν αφαιρεί από την πίστη για μία αξιοπρόσεκτη παρουσία. «Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες με τους πιο ποιοτικούς αντιπάλους που έχουμε, όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει» καταλήγει.

Η τελική επιλογή του Χριστόφορου Λειβαδιώτη είναι:

1. Χρίστος Λοϊζίδης (2,01μ – 34 – ΑΕΚ Λάρνακας)

3. Κωνσταντίνος Σιμιτζής (1,84μ – 30 – ΑΕΚ Λάρνακας)

4. Ιωάννης Πασιαλής (2,02μ – 27 – Κεραυνός Στροβόλου)

5. Σάιμον Μιχαήλ (1,84μ – 33 – Κεραυνός Στροβόλου)

6. Στέφανος Ηλιάδης (1,87μ – 31 – Απόλλων Λεμεσού)

7. Ανδρέας Χριστοδούλου (1,97μ – 30 – ΑΕΛ Λεμεσού)

9. Αινέας Γιουνγκ (2,03μ – 23 – Kinghts Kircheim Γερμανίας)

10. Ιωάννης Γιανναράς (1,87μ – 26 – ΑΕΚ Λάρνακας)

11. Μιχάλης Κουμής (2,05μ – 28 – Κεραυνός Στροβόλου)

13. Φίλιππος Τίγκας (1,82μ – 22 – Κεραυνός Στροβόλου)

21. Ντάραλ Γουίλις (2,06 – 29 – Άρης Θεσσαλονίκης)

99. Νίκος Στυλιανού (1,95μ – 36 – Κεραυνός Στροβόλου)

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (28/08, 18:15), ενώ θα ακολουθήσει το Σάββατο (30/08, 18:15) η πρώτη επίσημη αναμέτρηση με αντίπαλο την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, θα παίξει κατά σειρά κόντρα σε Ισπανία (31/08, 18:15), Γεωργία (02/09, 18:15) και Ιταλία (04/09, 18:15).

Εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Κύπρου, μπορείτε να προμηθευτείτε στην ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/