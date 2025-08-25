Ευρωπαϊκός ρυθμός και ποιότητα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλύτερη αρχή στο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν στον Άρη, που επικράτησε με 3-1 στην πρεμιέρα του Απόλλωνα και έκανε ιδανικό ποδαρικό. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» είχε πολύ καλή παρουσία για περίπου 70 λεπτά και, αν οι ποδοσφαιριστές της ήταν πιο εύστοχοι, θα μπορούσαν να πετύχουν και τρίτο γκολ πολύ πριν μειώσει ο Απόλλωνας.

Η ομάδα του Άρτσιομ Ράτζκοφ έδειξε για ακόμη μια φορά την ποιότητα που διαθέτει, ενώ η πολύ καλή εμφάνιση συνδέεται και με το γεγονός ότι προηγήθηκαν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, μέσα από τους οποίους οι πράσινοι απέκτησαν ρυθμό.

Πέρα από τους τρεις βαθμούς, είναι επίσης σημαντικό ότι οι ποδοσφαιριστές του Άρη απέκτησαν την κατάλληλη αυτοπεποίθηση από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Μια νέα νίκη το Σάββατο (19:00), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου, θα είναι ό,τι καλύτερο πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

