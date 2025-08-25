Συνεχίζει το σερί, ζει ιστορικές στιγμές

Ξεσηκωμός υπάρχει στην Πάφος FC για την αυριανή (26/08, 22:00) ρεβάνς απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Οι πρωταθλητές ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για τον αγώνα στο «Αλφαμέγα» και άπαντες στο στρατόπεδο της ομάδας εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα διαφυλαχθεί το σκορ του πρώτου αγώνα (σ.σ. κέρδισε με 2-1 στο Βελιγράδι) και θα ζήσουν εκ νέου ιστορικές στιγμές. Η ανυπομονησία φανερώνεται και από το γεγονός ότι οι φίλοι της ομάδας εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, τέσσερις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Εάν επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της εισόδου στη League Phase του Champions League θα μπει ακόμη ένα λιθαράκι στην εκπληκτική άνοδο της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τα οποία κατέκτησε κύπελλο, πρωτάθλημα, ενώ διανύει την δεύτερη ευρωπαϊκή της πορεία, έχοντας πάει μακριά και στην πρώτη της συμμετοχή (σ.σ. έφθασε μέχρι τους 16 του Conference League).

Το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο θα αυξήσει τις πιθανότητές του να πετύχει τον στόχο του εφόσον κάνει ό,τι και στους υπόλοιπους πέντε ευρωπαϊκούς αγώνες. Να σκοράρει! Μέχρις στιγμής η παφιακή ομάδα, μετά την ισοπαλία 1-1 στην αρχή του ταξιδιού της, εντός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη συνέχεια μετράει μονάχα νίκες. Είχε κερδίσει στη ρεβάνς την ομάδα του Ισραήλ (0-1), ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και της Ντιναμό Κιέβου, την οποία νίκησε και στην Κύπρο (2-0). Ακολούθησε φυσικά το 2-1 στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο καλείται να υπερασπιστεί στην αυριανή ρεβάνς.