«Ο Μπεράλντο της Παρί Σεν Ζερμέν προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, ένα νέο όνομα - και μάλιστα ηχηρό - έρχεται από τη γαλλική αγορά να εμπλακεί σε μεταγραφικά σενάρια του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, ο Λούκας Μπεράλντο, που αναμένεται να αποχωρήσει από τη Παρί Σεν Ζερμέν, έχει προταθεί στους «πράσινους»!

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ, που μπορεί να καλύψει επάξια και το αριστερό «φτερό» της άμυνας, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε για τη νέα σεζόν και ψάχνει μια ομάδα που θα του δώσει χρόνο συμμετοχής, αλλά και μια παρουσία στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Όπως σημειώνεται, η εν λόγω υπόθεση θα εξαρτηθεί και από την αντικατάστασή του στους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι και θα κινηθούν στην αγορά για παίκτη που αγωνίζεται στη θέση του. Στο «κόλπο» για τον νεαρό άσο φαίνεται πως βρίσκεται τόσο η Γιουβέντους, όσο και η Γαλατάσαραϊ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες από την Παρί, το «τριφύλλι» φαίνεται πως έχει μια άμεση και καλή επικοινωνία με τους Γάλλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Όσον αφορά τον Μπεράλντο, βρίσκεται στην PSG από τον Γενάρη του 2024 όταν και αποκτήθηκε από τη Σάο Πάολο έναντι του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ, μετρώντας με τη φανέλα των Παριζιάνων 63 συμμετοχές με 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

