Είχε... κατάρα αλλά ετοιμάζει απάντηση

Όση αποτελεσματικότητα είχε ο Στέφαν Γιόβετιτς στα προηγούμενα τέσσερα ματς της Ομόνοιας και τις ευκαιρίες που βρήκε, τις έκανε γκολ, τόσο άστοχος ήταν στην Αυστρία και στην πρώτη μάχη με τη Βόλφσμπεργκερ.

Ο Μαυροβούνιος έχασε σωρεία ευκαιριών για να βάλει τους πράσινους ξανά σε θέση οδηγού αλλά κάποιος τον... καταράστηκε και μάλιστα η Ομόνοια το πλήρωσε με ήττα. Αυτή είναι η μοίρα του επιθετικού. Άλλοτε είναι εκτελεστής και άλλοτε... χαζογκόλης.

Ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος πως άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο περιμένουν πολλά από αυτόν στο ΓΣΠ. Και ετοιμάζει την... απάντησή του.

Χ.Χ