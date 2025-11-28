ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία απουσία και οικονομικής φύσεως

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο τραυματισμός του Πιέρου Σωτηρίου κοστίζει διπλά στον ΑΠΟΕΛ.

Ο τραυματισμός του Πιέρου Σωτηρίου αποτελεί αγωνιστικό πλήγμα για τον ΑΠΟΕΛ καθώς ο διεθνής φόρ είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν τη φετινή σεζόν. Μία ηγετική φυσιογνωμία στην εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ και ένας επιθετικός με εφτά γκολ σε 11 αναμετρήσεις. Ο Σωτηρίου υπέστη θλάση και τέθηκε νοκ άουτ για 1,5 περίπου μήνα. Ο τραυματισμός τους διεθνούς επιθετικού αναγκάζει τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο να κοιτάξει στον πάγκο για τον αντικαταστάτη του στο αμέσως επόμενο διάστημα. Οι επιλογές είναι τρεις, ο Διαμαντάκος, ο Ντράζιτς και ο Κούτσακος. Ο Ελλαδίτης, με βάση τα πεπραγμένα του Ουρουγουανού τεχνικού, έχει το προβάδισμα, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μία από τις άλλες δύο επιλογές. 

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τον τραυματισμό του Πιέρου αφορά το οικονομικό με τη χρησιμοποίηση Κύπριων ποδοσφαιριστών στην εντεκάδα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ μόνο σε ένα παιχνίδι δεν χρησιμοποίησε δύο Κύπριους στην εντεκάδα. Αυτό με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, όταν και ξεκίνησε μόνο ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Ουσιαστικά, σε 11 αγώνες, οι γαλαζοκίτρινοι πλήρωσαν πρόστιμο 3.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι το πρόστιμο είναι 10.000 όταν δεν ξεκινούν δύο Κύπριοι και 3.000 όταν ξεκινά μόνο ένας. Με δεδομένο λοιπόν πως ο Λαΐφης είναι βασικός και αναντικατάστατος στο κέντρο της άμυνας, μένει να δούμε εάν ο Πάμπλο Γκαρσία επιστρατεύσει και δεύτερο Κύπριο για βασικό στα επόμενα παιχνίδια. Δύο από τις επιλογές του είναι οι Νικόλας Κούτσακος και Γιάννης Σατσιάς, οι οποίοι μέτρησαν μία συμμετοχή στο αρχικό σχήμα έως τώρα μέσα στη σεζόν. 

Μεγάλη ανάγκη για διπλό στο «ΠΑΠ»

Οι γαλαζοκίτρινοι πάνε στη Λάρνακα για να αντιμετωπίσουν την ανεβασμένη Ανόρθωση έχοντας ως μοναδικό στόχο το διπλό. Ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά θα βάλει τέλος σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς τρίποντο (ισοπαλία με Ομόνοια και ήττα από την ΑΕΛ). Ο ΑΠΟΕΛ τούτη την ώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς και έχει μπροστά του ένα δύσκολο πρόγραμμα μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου. Θυμίζουμε ότι μετά την Ανόρθωση θα φιλοξενήσει τον Άρη. Να σημειώσουμε τέλος πως το παιχνίδι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι το 7ο εκτός έδρας για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος στα προηγούμενα έξι μέτρησε 4 νίκες και δύο ισοπαλίες, όντας η πρώτη ομάδα στη σχετική λίστα με 14 κερδισμένους βαθμούς. 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

