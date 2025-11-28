Ξέφυγε ο Παφιακός με το τέλος του πρώτου γύρου!

O Kuutio Homes Παφιακός επικράτησε στο ντέρμπι κορυφής της Ανόρθωσης Αμμοχώστου με 3-1 σετ εκτός έδρας και πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας επιτυχία, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας την περασμένη Δευτέρα στο εξ αναβολής ματς της 5ης αγωνιστικής.

Η πρωτοπόρος ομάδα του Γιώργου Πλατρίτη, ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο φτάνοντας τους 16 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά από την Ανόρθωση στους έξι βαθμούς.

Τα σετ: 17-25, 21-25, 25-17, 23-25.

Την ίδια ώρα η Ομόνοια νίκησε με 3-0 σετ εκτός έδρας την ΑΕ Καραβά (24-26, 26-28, 23-25), ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Νέα Σαλαμίνα του ΑΠΟΕΛ (21-25, 13-25, 19-25).