«Ζεστό» ενδιαφέρον από Serie A για τον Μπερνάρντο Σίλβα

«Ζεστό» ενδιαφέρον από Ιταλία για τον Μπερνάρντο Σίλβα! Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός διανύει την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Σίτι και φαίνεται ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα ψάξει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, αποχωρώντας μετά από μια οκταετία που συμπληρώνει στους «πολίτες».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιταλικού «Calciomercato», δύο από τους μεγάλους της Serie A παρακολουθούν πολύ στενά την περίπτωσή του, θέλοντας να τον εντάξουν στο δυναμικό τους ως ελεύθερο.

Ο λόγος για τις Μίλαν και Γιουβέντους, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του, με ιταλικά Μέσα μάλιστα να αποκαλύπτουν ότι έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τον ατζέντη του Πορτογάλου.

Ο Σίλβα εντάχθηκε στη Σίτι το καλοκαίρι του 2017, όταν άφησε τη Μονακό έαντι 50 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει 19 εμφανίσεις με 2 γκολ και 3 ασίστ.