Ψάχνει για ποιότητα, όχι ποσότητα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκάθαρος παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το ματς με την Αράζ, τονίζοντας πως μεταγραφές θα γίνουν μόνο αν υπάρξει πραγματική αναβάθμιση στο ρόστερ. Ο Νορβηγός έδειξε ικανοποιημένος με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, όμως επιβεβαίωσε ότι η ομάδα στοχεύει ψηλά και εξετάζει λύσεις ουσίας. Η βάση από την περσινή σεζόν προσφέρει σταθερότητα και χρόνο στον προγραμματισμό, όμως καθώς πλησιάζει το φινάλε του μεταγραφικού παραθύρου, οι φίλοι της Ομόνοιας περιμένουν τις «πινελιές» που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα ενόψει της απαιτητικής σεζόν.