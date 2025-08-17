Ο 15χρονος Ζαντιέλ Ντα Γκάμα έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στην Eredivisie!

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Τέλσταρ και της Τσβόλε (0-2), ο πιτσιρικάς των φιλοξενούμενων, έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε αγώνα της Eredivisie, σε ηλικία 15 ετών και 243 ημερών.

Ο Ζαντιέλ Περέιρα Ντα Γκάμα έσπασε το ρεκόρ του συμπατριώτη του Βιμ Κρας για την εμφάνιση που είχε κάνει το 1959 (15 ετών και 290 ημερών), όπως αναφέρει η Opta.

Γεννημένος το 2009, ο 15χρονος χαφ παίζει ήδη επαγγελματικά και έγραψε ιστορία όταν μπήκε ως αλλαγή στο 88ο λεπτό της συνάντησης της 2ης αγωνιστικής της Eredivisie.

«Ήμουν πολύ νευρικός», δήλωσε ο νεαρός μέσος στα ΜΜΕ μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε: «Αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος. Ήταν τρελό να συνειδητοποιήσω ότι έπαιζα στην Πρώτη Κατηγορία. Πρέπει να άγγιξα την μπάλα μία ή δύο φορές, νομίζω».

Ο Περέιρα ντα Γκάμα μπόρεσε να γιορτάσει τη νίκη με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προηγούνται στο πρωτάθλημα, ενώ όπως ανέφερε ονειρεύεται ήδη να κάνει το ντεμπούτο του στο Champions League, «στα 16 του, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ».

