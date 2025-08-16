ΒΙΝΤΕΟ: Το μάθημα του τεράστιου Γιόκιτς στον 20χρονο Τόπιτς

Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είναι μόνο στα χαρτιά ο ηγέτης της εθνικής Σερβίας. Ο πρωταθλητής του NBA με τους Νάγκετς, ένας από τους πλέον ταλαντούχους μπασκετμπολίστες του κόσμου, ξέρει ότι πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα και να καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Ιδίως τους μικρότερους.

Αυτό ακριβώς έκανε και με τον Νίκολα Τόπιτς στη διάκρεια του φιλικού της Σερβίας με την Τσεχία την Παρασκευή (15/8). Ο 20χρονος γκαρντ των Θάντερ έγινε αλλαγή και πήγε απευθείας στη θέση του στον πάγκο, χωρίς να δώσει το χέρι του σε όλους του τους συμπαίκτες, ως είθισται. Ο Τζόκερ καθόταν δύο θέσεις πιο δίπλα, έσκυψε και του υπενθύμισε τι πρέπει να κάνει, με τον μικρό να σηκώνεται αμέσως και να κάνει high-five με όλα τα μέλη της αποστολής.