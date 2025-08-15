«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;
Στη Πάφο τόνισαν επισήμως πως θα κινηθούν για την απόκτηση επιθετικού που θα κάνει τη διαφορά.
Είναι χαρακτηριστική η ατάκα του Ε.Τ της ομάδας μετά την πρόκριση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ: «Υπάρχει επιθυμία για ενίσχυση, για παίκτη που θα κάνει την διαφορά». Το ερώτημα που προκύπτει είναι πότε θα προκύψει το «ΜΠΑΜ». Πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί κακά τα ψέματα, σε περίπτωση που η Πάφος περάσει στο League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ τότε το κίνητρο του να πει «ναι» ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά αυτή, είναι πολύ μεγαλύτερο.
Ίδωμεν…
