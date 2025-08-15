Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε στόπερ πριν την Πάφο - 14 εκ. ευρώ σε μεταγραφές

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Νορβηγού στόπερ, Franklin Tebo Uchenna από την Sarpsborg.

Ο Uchenna μέσα στο 2025 αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια σκοράροντας ένα γκολ και η λογική λέει πως θα δηλωθεί για τις διπλές αναμετρήσεις με τους πρωταθλητές Κύπρου.

Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στη Σερβία, η ομάδα του Μιλόγεβιτς έχει ξοδέψει 14 εκ. ευρώ φέτος για την ενίσχυση της. Η απόκτηση του Νορβηγού στόπερ κόστισε περίπου 2 εκ. ευρώ.

Θυμίζομουμε πως οι Σέρβοι πήραν και τον Μπαμπίκα έναντι 4 εκ. ευρώ. Αυτή ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή τους έως τώρα.

