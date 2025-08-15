Πριν να ξυπνήσει ήταν μόνο αυτός
ΓΗΠΕΔΟ
Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα στην «ΟΠΑΠ Αρένα» είχε προβληματική εικόνα.
Ο Άρης κατάφερε να αποδιοργανώσει τους γηπεδούχους και ειδικά στην αρχή της αναμέτρησης, ήταν αυτός που έδειχνε πιο ικανός να απειλήσει για γκολ. Μέχρι να αλλάξει την εικόνα της η Ένωση και να γίνει αυτή η ομάδα που έλεγχε τον ρυθμό, ο κορυφαίος της παίκτης ήταν ο Μουκουντί που σταμάτησε ουκ ολίγες φορές τους γρήγορους επιθετικούς της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».
