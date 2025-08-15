Η θέση του Zότα θα παραμείνει εκεί

Η Λίβερπουλ κάνει την πρώτη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Premier League για τη σεζόν 2025-2026 και θα είναι το πρώτο επίσημο ματς δίχως τον Ντιόγο Ζότα.

Ή για την ακρίβεια, δίχως τη φυσική του παρουσία. Το πνεύμα του θα είναι πάνω από το «Άνφιλντ», τόσο στο ματς με την Μπόρνμουθ, όσο και σε όλα τα υπόλοιπα. Και πριν, στην ανάπαυλα, αλλά και μετά τις αναμετρήσεις, θα τον αισθάνονται κοντά τους οι συμπαίκτες του.

Στη Λίβερπουλ αποφάσισαν να κρατήσουν τη θέση του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού στ’ αποδυτήρια του γηπέδου, ώστε να μην τον ξεχάσει κανείς και να τον αισθάνονται πάντοτε δίπλα τους.

Παράλληλα, στο ματς με τους «cherries», θα είναι παρούσα η οικογένεια του Ζότα που προσκλήθηκε από το κλαμπ να παραστεί και να τιμήσουν όλοι μαζί ξανά, τη μνήμη του ποδοσφαιριστή, αλλά και του αδερφού του, με τον οποίο το νήμα της ζωής τους κόπηκε απότομα και βίαια στην άσφαλτο…

Πηγή: sport-fm.gr