ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η θέση του Zότα θα παραμείνει εκεί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η θέση του Zότα θα παραμείνει εκεί

Η Λίβερπουλ κάνει την πρώτη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Premier League για τη σεζόν 2025-2026 και θα είναι το πρώτο επίσημο ματς δίχως τον Ντιόγο Ζότα. 

Ή για την ακρίβεια, δίχως τη φυσική του παρουσία. Το πνεύμα του θα είναι πάνω από το «Άνφιλντ», τόσο στο ματς με την Μπόρνμουθ, όσο και σε όλα τα υπόλοιπα. Και πριν, στην ανάπαυλα, αλλά και μετά τις αναμετρήσεις, θα τον αισθάνονται κοντά τους οι συμπαίκτες του.

Στη Λίβερπουλ αποφάσισαν να κρατήσουν τη θέση του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού στ’ αποδυτήρια του γηπέδου, ώστε να μην τον ξεχάσει κανείς και να τον αισθάνονται πάντοτε δίπλα τους.

Παράλληλα, στο ματς με τους «cherries», θα είναι παρούσα η οικογένεια του Ζότα που προσκλήθηκε από το κλαμπ να παραστεί και να τιμήσουν όλοι μαζί ξανά, τη μνήμη του ποδοσφαιριστή, αλλά και του αδερφού του, με τον οποίο το νήμα της ζωής τους κόπηκε απότομα και βίαια στην άσφαλτο…

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο δρόμος της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ελλάδα Vs Κύπρος/Υποτίμηση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτό είναι το μαρκάρισμα του Ελ Κααμπί που έκανε έξαλλο τον Κόντε

Ελλάδα

|

Category image

Το μεγαλύτερο κέρδος με Νταβίντ Λουίζ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η οικογένεια του Ζότα θα παρευρεθεί στο Άνφιλντ για την πρεμιέρα της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικά «Άραβας» ο Μαξίμοβιτς - 5 εκατομμύρια στο ταμείο του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε στόπερ πριν την Πάφο - 14 εκ. ευρώ σε μεταγραφές

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκτός αποστολής ο Έντερσον, φουντώνουν τα σενάρια μεταγραφής του στη Γαλατά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά σε Ενκουνκού η Μπάγερν Μονάχου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τορμπέντο και η Αράζ δίνουν πολλά περισσότερα στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H Τότεναμ παίζει τα… ρέστα της για τον Σαβίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίδραση στη θεωρία, αντίδραση στη πράξη!

ΑΕΚ

|

Category image

Το φοβερό δίδυμο του Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πριν να ξυπνήσει ήταν μόνο αυτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνολικά ΑΕΚ, οι λεπτομέρειες επίσης

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη