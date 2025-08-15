Το μεγαλύτερο κέρδος με Νταβίντ Λουίζ

Η κίνηση της Πάφος FC με τον Νταβίντ Λουίζ σαφώς είναι η μεγαλύτερη «βόμβα» της φετινής, κι όχι μόνο, μεταγραφικής περιόδου στην Κύπρο. Ο Βραζιλιάνος με προϋπηρεσία με μεγάλους συλλόγους, όπως Μπενφίκα, Παρί, Τσέλσι, Άρσεναλ και Φλαμένγκο, είναι γνωστός για την αξία του. Η προσθήκη του δυναμώνει ακόμη περισσότερο την ήδη δυνατή αμυντική γραμμή των πρωταθλητών.

Το μεγαλύτερο κέρδος όμως για την παφιακή ομάδα είναι το εξωαγωνιστικό και αυτό περικλείεται μέσα και από πρόσφατες δηλώσεις του γενικού διευθυντή της ομάδας, Χάρη Θεοχάρους. «Κάναμε περισσότερους οπαδούς μετά τη μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ», ανέφερε. Μόνο και μόνο η ένταξη ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή κάνει γνωστή την Πάφος FC ανά την υφήλιο.

Σ.Σ.