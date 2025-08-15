Διαιτητές… υπό κρίση

Σε περίπου μία εβδομάδα αρχίζει το παγκύπριο πρωτάθλημα και ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται αφορά το πώς θα παρουσιαστούν οι Κύπριοι διαιτητές. Μπορεί στόχος της ΚΟΠ και του προέδρου της Χάρη Λοϊζίδη να είναι ο πρώτος γύρος να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία ξένων διαιτητών, ωστόσο τα πάντα θα εξαρτηθούν από δύο προϋποθέσεις.

Για να εκπληρωθεί ο στόχος της ΚΟΠ θα πρέπει, αφενός να ανέβει το επίπεδο των Κύπριων διαιτητών και αφετέρου οι παράγοντες να μην αντιδρούν με «ψύλλου πήδημα».

Αυτές οι δύο προϋποθέσεις θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για το αν και πότε θα κριθεί αναγκαία η ενίσχυση της κυπριακής διαιτησίας με ξένους ρεφ.

