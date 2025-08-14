Κύπριος και βασικός στο Champions League: Ο Μιχαήλ γράφει τη δική του ιστορία!

Όταν καταφέρνεις να είσαι βασικός τερματοφύλακας σε μία ομάδα με τόσο πλούσιο ρόστερ, τότε σου αξίζουν τα εύσημα!

Για τον Νεόφυτο Μιχαήλ ο περί ου ο λόγος, ο οποίος στα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Πάφος FC ήταν εξαιρετικός κάτω από τα γκολπόστ.

Σοβαρός και πειθαρχημένος, ο 31χρονος πορτιέρο δείχνει βελτιωμένος κάθε χρόνο, γι' αυτό και ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο του εμπιστεύεται θέση στο αρχικό σχήμα.

Δεν είναι και το πιο σύνηθες ένας Κύπριος τερματοφύλακας να βρίσκεται βασικός στην ομάδα του σε παιχνίδια του Champions League και αξίζουν συγχαρητήρια στον ίδιο για τη σκληρή του δουλειά.

Είναι σίγουρο ότι με τις εμπειρίες που παίρνει φέτος, ο Μιχαήλ θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, κάτι που θα έχει θετικές συνέπειες και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

