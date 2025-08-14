ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπριος και βασικός στο Champions League: Ο Μιχαήλ γράφει τη δική του ιστορία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κύπριος και βασικός στο Champions League: Ο Μιχαήλ γράφει τη δική του ιστορία!

Εκπληκτικός ο 31χρονος πορτιέρο.

Όταν καταφέρνεις να είσαι βασικός τερματοφύλακας σε μία ομάδα με τόσο πλούσιο ρόστερ, τότε σου αξίζουν τα εύσημα! 

Για τον Νεόφυτο Μιχαήλ ο περί ου ο λόγος, ο οποίος στα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Πάφος FC ήταν εξαιρετικός κάτω από τα γκολπόστ.

Σοβαρός και πειθαρχημένος, ο 31χρονος πορτιέρο δείχνει βελτιωμένος κάθε χρόνο, γι' αυτό και ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο του εμπιστεύεται θέση στο αρχικό σχήμα.

Δεν είναι και το πιο σύνηθες ένας Κύπριος τερματοφύλακας να βρίσκεται βασικός στην ομάδα του σε παιχνίδια του Champions League και αξίζουν συγχαρητήρια στον ίδιο για τη σκληρή του δουλειά.

Είναι σίγουρο ότι με τις εμπειρίες που παίρνει φέτος, ο Μιχαήλ θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, κάτι που θα έχει θετικές συνέπειες και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. 

Α.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κουτσουρεμένη» πρώτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με... ασπίδα για ευρωπαϊκούς ομίλους (η πιθανή ενδεκάδα)

ΑΕΚ

|

Category image

Στον Εθνικό ο Σέχας!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Παπαγεωργίου: Έφυγε από τη Νέα Σαλαμίνα με το... στυλό στο χέρι

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Κύπριος και βασικός στο Champions League: Ο Μιχαήλ γράφει τη δική του ιστορία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης ο Τελ, θα κινηθεί νομικά η Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με το όνειρο στη Νέα Φιλαδέλφεια!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Μπορεί να κατάφεραν να πάρουν τις περιουσίες μας, μα ποτέ δεν θα πάρουν την ψυχή μας»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πάφος, Ομόνοια, ΑΕΚ, Άρης = Εκτόξευση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με συγκέντρωση και σοβαρότητα η Ένωση απέναντι στον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ο δρόμος για τα playoffs περνάει από την Αυστρία για τον Δικέφαλο

Ελλάδα

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα: «Η επιστροφή της αγαπημένης μας πόλης στους νόμιμους κατοίκους της είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Φουλ άνετη, τελειώνει τη δουλειά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή στην τελική ενέργεια το «τριφύλλι» στην Πολωνία

Ελλάδα

|

Category image

Δεν... υπάρχει μεγάλο δίλημμα για Ρομπέρζ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη