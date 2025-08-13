Το ρολόι του Λοΐζου σε φιλανθρωπική δημοπρασία!

Ο Λοΐζος Λοΐζου στηρίζει έμπρακτα το φιλανθρωπικό σωματείο «Charity Idols» Κύπρου. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, δώρισε στο Charity Idols, το ρολόι το οποίο παρέλαβε όταν βραβεύθηκε ως ο Κορυφαίος Κύπριος Νέος του Πρωταθλήματος 2024/25 στα «PASP Football Awards».

Το συγκεκριμένο ρολόι είναι φορεμένο από τον ίδιο και είναι το μοντέλο Maserati Attrazione (R8853151007). Φέρει ειδική χάραξη του ονόματος του στο πίσω μέρος και ήταν μια προσφορά των κοσμηματοπωλείων Evdokimou Jewellery στη Λευκωσία.

Το ρολόι βρίσκεται στην ιστοσελίδα charityidols.com, ανάμεσα στις έκτακτες φιλανθρωπικές δημοπρασίες αυτής της εβδομάδας.