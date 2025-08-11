Τομερό πανό από τους οπαδούς τη Παλέρμο

Η Παλέρμο είναι στις ομάδες που ανήκουν στο City Football Group, το οποίο ηγείται φυσικά η Μάντσεστερ Σίτι. Οι δύο ομάδες έδωσαν φιλική αναμέτρηση προχθές, με την αγγλική ομάδα να επικρατεί 3-0.

Την παράσταση, όμως, έκλεψαν οι οπαδοί της Παλέρμο, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν τις “αδερφικές” σχέσεις που τους συνδέουν με τη Σίτι με ένα τρομερό πανό, που απεικονίζει τους πιο γνωστούς οπαδούς των σίτιζενς, τους αδερφούς Γκάλαχερ των OASIS, να φορούν την πρώτη και τη δεύτερη εμφάνιση της ιταλικής ομάδας, δίπλα έγραφε Palermo Forever (Παλέρμο για πάντα), ενώ παράλληλα οι οπαδοί τραγουδούσαν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των OASIS, το Live Forever.

Σημειολογικό, καθώς οι αδερφοί Γκάλαχερ, γνωστοί για τις μεγάλες τους κόντρες στο παρελθόν, επανενώθηκαν πρόσφατα μετά από 16 χρόνια και γεμίζουν τα γήπεδα με τις συναυλίες τους.

