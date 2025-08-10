Ο Γιόκιτς έπρεπε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο «Σπύρος Κυπριανού»

Τι κι αν είναι ένας από τους κορυφαίους και πιο αναγνωρίσιμους παίκτες παγκοσμίως; Τι κι αν είναι τρεις φορές MVP και μία φορά πρωταθλητής του ΝΒΑ; Τι κι αν είναι 2,11μ. και ζυγίζει περίπου 130 κιλά, κάτι που τον ξεχωρίζει από τους... κοινούς θνητούς;

Ο Νίκολα Γιόκιτς χρειάστηκε να δείξει την διαπίστευσή του στο προσωπικό ασφαλείας του «Σπύρος Κυπριανού», προκειμένου να εισέλθει στο γήπεδο για τον φιλικό αγώνα ανάμεσα στην Σερβία και στην Κύπρο στη Λεμεσό (17:00).

sport-fm.gr