Φίλος της Σαουθάμπτον έδωσε ρεσιτάλ με «Freed From Desire»!

Στην πρεμιέρα της αγγλικής Championship, η Σαουθάμπτον νίκησε 2-1 τη Ρέξαμ, πετυχαίνοντας δυο γκολ μετά το 90ο λεπτό.

Οι φίλοι της Σαουθάμπτον γέμισαν τις εξέδρες του St Mary’s, ενισχύοντας την προσπάθεια της αγαπημένης τους ομάδας για άμεση επιστροφή στη Premier League, ωστόσο, ένας από αυτούς τράβηξε τα βλέμματα πάνω του.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τον επικό χορό του, υπό τους ήχους του "Freed From Desire".