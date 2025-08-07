Δίψα, ενθουσιασμός και… ολοταχώς για 4000 διαρκείας!

Η φλόγα άναψε νωρίς φέτος στον Κολόσσι και ο κόσμος του Απόλλωνα δείχνει πως… δεν κρατιέται! Οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις, το νέο πρόσωπο της ομάδας και η σοβαρή δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία, έχουν ξυπνήσει ξανά το πάθος των Απολλωνιστών.

Ο ενθουσιασμός μεταφράζεται ήδη σε πράξεις, αφού τα εισιτήρια διαρκείας φεύγουν με ρυθμό ρεκόρ, με την ομάδα να οδεύει ολοταχώς προς τις 4.000 πωλήσεις. Η δίψα στον κόσμο είναι ξεκάθαρη φέτος... και θέλουν να ζήσουν κάτι μεγάλο!