Αν ο Φαμπιάνο τριτώσει το... καλό

Ανέπαφη κράτησε την εστία του ο Φαμπιάνο στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ο ο οποίος είναι πλέον πρώτος σε ευρωπαϊκές συμμετοχές,, δεν είχε η αλήθεια... σκόρσο κόντρα στην Τορπέντο, όμως όσες φορές χρειάστηκε, ήταν έτοιμος και απέτρεψε γκολ. Έτσι η Ομόνοια πήρε με σχετική ευκολία την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Το ίδιο θέλει να πράξει και απόψε στο Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Αράζ. Αν και αντίπαλος δεν είναι μόνο η Αράζ αλλά και κακός αγωνιστικός χώρος.

Και αν τριτώσει... το καλό, τότε οι πιθανότητες για πρόκριση για την Ομόνοια στα πλέι οφ του Europa League, θα αυξηθούν. Ακόμη και δεν σκοράρει, θα κάνει κουμάντο στην έδρα της με τον κόσμο της.

Χ.Χ