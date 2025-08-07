Ο Μουρίνιο τα έβαλε με… μύγα στη συνέντευξη Τύπου
Ο Ζοσέ Μουρίνιο… κυνήγησε μία μύγα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Στο… στόχαστρο του Ζοσέ Μουρίνιο μπήκε.
Μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Φέγενοορντ για τα προκριματικά του Champions League ο Πορτογάλος τεχνικός τα έβαλε με μία μύγα που έκατσε στο μικρόφωνο που ήταν μπροστά από τον «Special One».
Jose Mourinho removed the fly at a single move at a press conference. pic.twitter.com/V1zuUUSphY— 1880 News (@1880News) August 6, 2025
