Free agent ο Μπότσκαϊ

Ο πρώην μπακ της Πάφος FC έμεινε ελεύθερος από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Η αλήθεια είναι πως μετά το πέρασμα του από τους πρωταθλητές βρέθηκε στο στόχαστρο διάφορων ομάδων. Για να δούμε αν τώρα που είναι ελεύθερος κάποια εξ αυτών κάνει κίνηση.

🇭🇷| Dinamo Zagreb, Petar Bockaj ile yollarını resmi olarak ayırıyor.



Kulübe 2.70 milyon euro karşılığında gelen Bockaj, 2023-24 sezonunu Pafos FC'de kiralık olarak geçirirken geçen sezon dört farklı hocanın gözetiminde de kadroya giremedi. Dinamo bir yükten kurtuldu diyebiliriz https://t.co/31vlTFHFv2 pic.twitter.com/6jFQd26YmM