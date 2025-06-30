ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Free agent ο Μπότσκαϊ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Free agent ο Μπότσκαϊ

Ο πρώην μπακ της Πάφος FC έμεινε ελεύθερος από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Η αλήθεια είναι πως μετά το πέρασμα του από τους πρωταθλητές βρέθηκε στο στόχαστρο διάφορων ομάδων. Για να δούμε αν τώρα που είναι ελεύθερος κάποια εξ αυτών κάνει κίνηση. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκουαρδιόλα: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ίσως μας εξαντλήσει, συμφωνώ με τον Κλοπ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βενγκέρ: «Το τουρνουά είναι πολύ πιο σφιχτό από το αναμενόμενο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και τώρα στα βαθιά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καρβαχάλ: Επιστρέφει ξανά στην αγωνιστική δράση μετά από εννιά μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κεραίες» απ΄το «Big - 4» στον Μουνίρ Ζουϊάρ

Ελλάδα

|

Category image

Η Άρσεναλ ξεκίνησε επαφές με τον Έζε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό ο Βέλντε»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει για «μπαμ» με Γκαρνάτσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ από την προπόνηση Μουσούντα - Καζου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λουίς Ντίας: Επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο για τη Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκαριστική δήλωση Τσιτσιπά: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί!

Τένις

|

Category image

Λευκός καπνός στην Τούμπα: Νέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ ο Άλκης Ησαϊάδης!

Ελλάδα

|

Category image

ΣΥ.Φ.ΑΕΛ: «Μπράβο στο Δ.Σ, μπορούμε να αντιληφθούμε τον αέρα αλλαγής»

ΑΕΛ

|

Category image

Στο Δασάκι η πρώτη προπόνηση της σεζόν για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κέρδισε την Jong Go Ahead Eagles η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη