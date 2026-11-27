Το δεύτερο τέρμα του στη φετινή περίοδο πέτυχε ο Μιλίτσεβιτς, ανοίγοντας το σκορ για την ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μετά το νικητήριο τέρμα (1-0) με απευθείας εκτέλεση φάουλ κόντρα στον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή (22/11), άνοιξε και το σκορ, με πέναλτι, στον αγώνα με τον Απόλλωνα την Παρασκευή (27/11).

Έτσι, έφθασε τα πέντε φετινά γκολ. Με πέναλτι είχε σκοράρει και στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Ακρίτα, όπως και στο ευρωπαϊκό με την Μπεϊτάρ, στο οποίο πέτυχε και δεύτερο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Σημειώνεται ότι το πέναλτι δόθηκε, μετά από υπόδειξη από το VAR, σε ανατροπή του Ναούμ από τον Κουν.