Κόντρα στο ρεύμα το ποστάρισμα του ΟΦΗ για την Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας πέρασε ένα δύσκολο βράδυ κόντρα στην Ολλανδία, γνωρίζοντας ιστορικό διασυρμό και ο ΟΦΗ θέλησε να στείλει το μήνυμά του με ανάρτηση στα social media.

«Στα εύκολα όλοι πανηγυρίζουμε μαζί σας... Στα δύσκολα είμαστε ακόμα περισσότερο δίπλα σας. Πάντα δίπλα σας», αναφέρουν οι Κρητικοί.

Ξεκάθαρα ένα μήνυμα κόντρα στο ρεύμα από τον ΟΦΗ, μετά από ένα αποτέλεσμα που φέρνει μπόλικη μουρμούρα και αντίδραση.