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Ιστορικό χατ-τρικ του Δουβίκα στο φοβερό 9-1 της Κόμο - Λυτρωτής Καρέτσας, διπλά για Σίτι, Άρσεναλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Δουβίκας πέτυχε χατ τρικ και η Κόμο έγραψε ιστορία διαλύοντας τη Λανς με 9-1 στη Γαλλία. Σούπερ ο Καρέτσας, διπλά για Σίτι και Άρσεναλ.

Ο Δουβίκας πέτυχε χατ τρικ και η Κόμο έγραψε ιστορία διαλύοντας τη Λανς με 9-1 στη Γαλλία. Σούπερ ο Καρέτσας, διπλά για Σίτι και Άρσεναλ.

Μια ομάδα από άλλο πλανήτη, ένα σύνολο στο οποίο υποκλίνεται όλη η Ευρώπη. Η Κόμο του Φάμπρεγας διέλυσε τη Λανς στη Γαλλία με 9-1 και πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης. Μπροστάρης ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος πέτυχε ένα απίστευτο χατ τρικ, μοίρασε ασίστ, ενώ βρέθηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ της League Phase με έξι τέρματα. Ο Ελληνας διεθνής σκόραρε σε τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι (κάτι που είχε καταφέρει και ο Παυλίδης).

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 1-2

Πρωταγωνιστεί στην Αγγλία και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και στο Champions League. Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 2-1 της Σλάβια Πράγας, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι Gunners είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεγαλύτερη διάρκειά της και, παραμένοντας αήττητοι και βρέθηκαν στην 3η θέση. Μόλις στο 9ο λεπτό, ο Νόνι Μαντουέκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από ασίστ του Βίκτορ Γιόκερες, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με τους Λονδρέζους να διατηρούν την υπεροχή και να αναζητούν ένα δεύτερο γκολ. Ο Μερίνο έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες, στο 24’ και στο 27’, όμως τελικά βρήκε τον τρόπο να συμβάλει καθοριστικά στη νίκη. Στο 38ο λεπτό, ο Ισπανός μοίρασε την ασίστ στον Γιόκερες, ο οποίος σημείωσε το 2-0. Η Άρσεναλ έριξε τον ρυθμό στην επανάληψη, με τη Σλάβια απλά να μειώνει σε 2-1 στις καθυστερήσεις με τον Νόβακ.

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 2-3

Η Μάντσεστερ Σίτι λύγισε τη Λειψία στη Γερμανίας επικρατώντας 3-2. Ο Χάαλαντ ήταν λυτρωτής, χαρίζοντας στην ομάδα του νίκη που την έφερε στην 7η θέση. Οι Πολίτες χωρίς να πείσουν βρήκαν τον τρόπο να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα. Στο 36ο λεπτό, ο Φόντεν έχασε σημαντική ευκαιρία, όμως μόλις ένα λεπτό αργότερα η Μάντσεστερ άνοιξε το σκορ, με τον Λουκέμπα να σημειώνει αυτογκόλ.

Το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, επιφύλασσε πολύ μεγαλύτερη ένταση και συγκινήσεις. Η Λειψία κατάφερε στο 49ο λεπτό να φέρει το ματς στα ίσα με τον Μπακού. Η απάντηση της Μάντσεστερ Σίτι ήρθε πριν συμπληρωθούν δέκα λεπτά. Στο 58’, ο Έντσο Φερνάντες κινήθηκε στην περιοχή και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στους Πολίτες με 2-1. Η χαρά των Άγγλων, όμως, κράτησε μόλις τρία λεπτά. Η Λειψία απάντησε στο 61ο λεπτό με τον Νούσα.

Στο 78΄ο Έλιοτ Άντερσον πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, έβγαλε χαμηλή σέντρα προς τον Χάαλαντ, ο οποίος με προβολή διαμόρφωσε το 3-2.

Ντόρτμουντ - Μπέτις 2-1

Το πρώτο γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την κιτρινόμαυρη φανέλα αρκούσε στη Ντόρτμουντ για να πάρει τη νίκη. Με τον Έλληνα επιθετικό να ανοίγει λογαριασμό στη Γερμανία και το Champions League, οι Βεστφαλοί λύγισαν με 2-1 τη Μπέιτς κι ανέβηκαν στη 12η θέση της League Phase του Champions League. Ο Καρέτσας πέρασε στο ματς στο 34΄ως αλλαγή στη θέση του τραυματία Γκιρασί και στο 49΄είδε τον συμπαίκτη του, Φάμπιο Σίλβα, να γράφει το 1-0. Ο Ρούιμπαλ ισοφάρισε προσωρινά στο 67΄σε 1-1 για τους Βερδιμπλάνκος, όμως η τελευταία κουβέντα άνηκε στον Καρέτσα. Πέντε λεπτά αργότερα, ο 19χρονος υποδέχθηκε τη μπάλα έξω από την περιοχή και με συρτό σουτ στην κλειστή γωνία διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Βεστφαλών.

Πόρτο - Νάπολι 4-1

Πάρτι της Πόρτο στο «Ντραγκάο», η οποία συνέτριψε με 4-1 τη Νάπολι και πανηγύρισε με στόμοφο την πρώτη της φετινή νίκη στο Champions League. Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Μπεντνάρεκ στο 11΄, προτού ο ΜακΤόμινεϊ ισοφαρίσει στο 43΄σε 1-1. Η ισορροπία ωστόσο δεν κράτησε στο δεύτερο μέρος. Στο 71΄ο Βέιγκα έγραψε το 2-1 για τους Δράκους, ενώ εννιά λεπτά αργότερα ο Κίβιορ ανέβασε τη διαφορά στα δυο γκολ. Στο 88΄ο Μαρίν έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση, με τον Σάμου να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι και να διαμορφώνει το τελικό 4-1 για γους γηπεδούχους.

Βίκινγκ - Σαμπάχ 4-1

Την ανατροπή έκανε η Βίκινγκ και επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Σαμπάχ. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό, με τον Μπινά να παίρνει τη μπάλα στην περιοχή και να γράφει το 0-1. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 27', με τον Μπόθεϊμ που έφερε το ματς στα ίσα.

Στην επανάληψη, η Βίκινγκ έκανε την ανατροπή στο 69' με τον Τρίπικ να παίρνει το ριμπάουντ και να γράφει το 2-1. Τα πράγματα δυσκόλεψαν για την Σαμπάχ, η οποία έμεινε με δέκα παίκτες από το 78' και στο 81', ο Φάλτσενερ διεύρυνε με κεφαλιά την διαφορά για τους γηπεδούχους. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Μπόθεϊμ, ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το 4-1.

Αϊντχόφεν - Μπριζ 1-2

Την ίδια ώρα, η Μπριζ πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Αϊντχόφεν στην Ολλανδία. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Τρεσόλντι στο 25' και οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 27΄με τον Μίνανς, αλλά ο Σόμερ του είπε «όχι».

Η PSV είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά η ισοφάριση ήρθε στην επανάληψη και στο 54'. Ο Σάνο πήρε το ριμπάουντ και η μπάλα αφού πρώτα βρήκε στο δοκάρι, κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Η Μπριζ όμως δεν είπε την τελευταία της λέξη και στο 65', ο Κάρλος Φορμπς από κοντά, υπέγραψε την ανατροπή για το 1-2.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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