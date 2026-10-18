ΤΖΟΚΕΡ: Oι αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (18/10) - Τέσσερις τυχεροί στη 2η κατηγορία

Δεν βρέθηκε τυχερός στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ την Kυριακή (18/10) η οποία μοίραζε €2.570.618,94.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 13, 19, 27, 35 και ΤΖΟΚΕΡ το 9.

Υπήρξαν τέσσερις τυχεροί στην 4η κατηγορία και κερδίσουν 100.000,00

ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3066 του ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2026 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 6, 9, 9, 6, 7, 5 και 2. Προγνωστικά Αγώνων

Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, θα υπάρξει τζάκποτ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20/10/2026.