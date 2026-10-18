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Πετρούνιας: «Το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ - Έτοιμος να αρπάξω την ευκαιρία»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας περιέγραψε την αγωνία μέχρι την πρόκριση στον τελικό των κρίκων και έστειλε το μήνυμά του για τη συνέχεια.

Την ένταση της αναμονής μέχρι να εξασφαλίσει την παρουσία του στον όγδοο παγκόσμιο τελικό της καριέρας του στους κρίκους «αποτύπωσε» σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος προκρίθηκε όγδοος με 14.033 βαθμούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ, χαρακτήρισε το λάθος στην προσγείωσή του ως το μεγαλύτερο που έχει κάνει. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τη βαθμολογία του τελευταίου αθλητή για να μπορέσει να πανηγυρίσει το εισιτήριο.

Πλέον, αφήνει πίσω του την αγωνία του προκριματικού και δηλώνει έτοιμος να αξιοποιήσει την ευκαιρία που έχει μπροστά του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Μερικές φορές, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις… αλλά ίσως τελικά γίνονται ακριβώς όπως πρέπει. Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στην προσγείωση μας έκανε να περάσουμε τα πιο έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της αναμονής μέχρι να εξασφαλιστεί η πρόκριση βιώνοντας το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ σε διοργάνωση περιμένοντας και την βαθμολογία του τελευταίου αθλητή του αγώνα (141 αθλητές).

Έφτασα μια ανάσα από το να χάσω τον τελικό, αλλά τελικά, με λίγη τύχη και πολλή πίστη, κατάφερα να προκριθώ 8ος στον τελικό των κρίκων! Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει και ξέρω το γιατί, ξέρω επίσης ότι η ευκαιρία είναι εδώ και είμαι έτοιμος να την αρπάξω. Τώρα αφήνουμε τα πάντα πίσω και πάμε δυνατά για τον τελικό! Η μάχη συνεχίζεται».

athletiko.gr

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