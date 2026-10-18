Ακόμη πιο κοντά στην έξοδο ο Ελ Μαέστρο

Άλλο ένα πικρό βράδυ για την Ανόρθωση, μετά την ήττα από την Ομόνοια 29ης Μαΐου (1-0) στην Περιστερώνα.

Η ομάδα της Αμμοχώστου απογοήτευσε άλλη μια φορά με την εμφάνισή της και δεν μπόρεσε να αποφύγει την πέμπτη ήττα σε έξι αναμετρήσεις, η οποία, μάλιστα, την κατατάσσει πλέον στην τελευταία θέση της βαθμολογίας (έστω και με συγκάτοικους).

Τα πιο πάνω έχουν εντείνει τον προβληματισμό στη διοίκηση της «Κυρίας» με αποτέλεσμα ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, που ήδη θεωρούνταν πως ευρίσκετο... πλησίον της εξόδου, να βρίσκεται πλέον σε ακόμη δυσκολότερη θέση, σε βαθμό που πλέον οι πιθανότητες απομάκρυνσής του είναι συντριπτικά μεγαλύτερες από τυχόν παραμονή του.

Υπενθυμίζεται πως εδώ και αρκετές μέρες το όνομα του Τραϊανού Δέλλα κυκλοφορεί ως επικρατέστερο για αντικατάσταση του Σέρβου προπονητή και πλέον αναμένεται η απόφαση της διοίκησης Μαραγκού.