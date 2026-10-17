Δέκα χρόνια ΑΕΚ Αρένα... γεμάτα στιγμές και μεγάλες βραδιές

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τη δημιουργία του ΑΕΚ Αρένα, η ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο με στιγμές της δεκαετίας.

«10 χρόνια ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ!

10 χρόνια γεμάτα στιγμές, συγκινήσεις, μεγάλες βραδιές και περηφάνια. 10 χρόνια που το σπίτι μας έγινε το σκηνικό για τις πιο όμορφες κιτρινοπράσινες ιστορίες.

Και οι ιστορίες μας συνεχίζονται…

Χρόνια πολλά, ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ!» αναφέρεται.