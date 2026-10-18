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Έχει στριμωχθεί αρκετά

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα αποτελέσματα έφεραν δυσφορία στην Ανόρθωση, που επιζητεί άμεση αντίδραση

Με τέσσερις νίκες στους πρώτους πέντε αγώνες της χρονιάς η Ανόρθωση έχει στριμωχθεί αρκετά, με τον προπονητή της ομάδας, Νέστορ Ελ Μαέστρο, να νιώθει έντονα την πίεση. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες ήταν έντονη η φημολογία για αντικατάστασή του, όμως για την ώρα δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη επί τούτου. Πάντως, ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας της Αμμοχώστου, Γιάννης Μανιάτης, είχε προανναγείλει αποφάσεις, όμως - δημόσια τουλάχιστον - δεν υπήρξε οτιδήποτε.

Σαφώς, ο σημερινός αγώνας, απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, στο στάδιο «Κατωκοπιά - Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης» (19:00), παίρνει τον χαρακτήρα τελικού για την «Κυρία». Μετά από αυτό το παιχνίδι ακολουθεί άλλο ένα με ομάδα των κάτω διαζωμάτων, την Ομόνοια Αραδίππου (24/10). Αμφότερες έδειξαν να είναι δύσκολο να τους επιβληθείς και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μπορέσει η ομάδα της Αμμοχώστου να πάρει δύο σερί τρίποντα, να αναπνεύσει καλύτερα και να ελπίζει σε καλύτερες ημέρες.

Aξίζει να αναφερθεί ότι η προϊστορία είναι υπέρ της Ανόρθωσης. Στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, κέρδισε τρεις φορές, ενώ το άλλο ματς έληξε στην ισοπαλία. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2024 επικράτησε στο κύπελλο με 2-0, ενώ στο πρωτάθλημα της περιόδου 2024-25 την νίκησε εντός έδρας με το ίδιο σκορ και στο άλλο παιχνίδι εξήλθαν ισόπαλες 0-0. Στο ματς των πλέι οφ, της ίδιας χρονιάς, η «Κυρία» είχε νικήσει 4-2 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». 

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