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Σοβαρά και... υποψιασμένα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξέρει πως να υλοποιήσει τον στόχο της η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη

Με στόχο το τρίτο συνεχόμενο διπλό που θα την διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, η ΑΕΚ εκστρατεύει την Κυριακή στη Λεμεσό για να κοντραριστεί με τον… απρόβλεπτο, φέτος, Άρη. Στις δύο προηγούμενες εξόδους της, η ομάδα της Λάρνακας κέρδισε 4-1 τη Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος» και 2-1 την Ομόνοια 29ης στην Περιστερώνα. Το αυριανό παιχνίδι κρύβει πολλές παγίδες για τους κιτρινοπράσινους, με δεδομένο ότι η Ελαφρά Ταξιαρχία σε τρία παιχνίδια στο στάδιο «Αλφαμέγα» δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης (έχει δύο ισοπαλίες και μία ήττα).

Γι’ αυτό θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση και να σπάσει το ρόδι στην αυριανή αναμέτρηση. Από την πλευρά του, το συγκρότημα του Ρούμπεν Σεγιές καλείται να παρουσιαστεί σοβαρό και υποψιασμένο. Η αποστολή του δεν θα είναι εύκολη, ωστόσο, με βάση την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, η έκβαση του αγώνα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, και από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του.

Η συμμετοχή στην αποστολή των Τσακόν και Όλιβαν θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή τελευταία προπόνηση, ενώ εκτός πλάνου παραμένει ο Αμίν. Μία πιθανή ενδεκάδα θ’ αποτελείται από τους Παλεάρι, Εκπολό (Μιραμόν), Πηλέα, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Λέδες, Κέλερ, Ρέπας ή Μράμπτι, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Μπάγιτς. Δεν αποκλείεται, όμως, στην κορυφή της επίθεσης να ξεκινήσει βασικός ο Αντερέγκεν, ο οποίος είδε δίχτυα στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.

 

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