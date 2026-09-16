Ποιος να μας το έλεγε…

Όταν η Ανόρθωση άνοιγε για πρώτη φορά την πόρτα των ομίλων το 2008, κανένας ίσως δεν προέβλεπε ότι η Κύπρος θα γινόταν μόνιμη θαμώνας της ευρωπαϊκής ελίτ!

Αυτή η εντυπωσιακή πορεία με 18 σεζόν εκπροσώπησης από τότε μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα μας. Η σταθερή παρουσία εκτόξευσε την Κύπρο στη βαθμολογία της UEFA, εξασφαλίζοντας περισσότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Παράλληλα, τα οικονομικά οφέλη προσφέρουν ανάσα στα σωματεία. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συνεπώς, προσελκύουν τα βλέμματα ξένων σκάουτερ, αυξάνουν τη μεταγραφική τους αξία και ανοίγουν τον δρόμο για διεθνή καριέρα.

Ο μεγάλος στόχος για το μέλλον είναι να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς, ώστε το κυπριακό ποδόσφαιρο να μεγαλώσει περισσότερο.

Α.