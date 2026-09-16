Από το Καζακστάν στην Κύπρο: Το μοντέλο ανάπτυξης του νεανικού ποδοσφαίρου πίσω από τη συνεργασία της Freedom24 με την Ανόρθωση

Rokhus Shokh, πρόεδρος του νεανικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Freedom QJ League του Καζακστάν, έφτασε στην Κύπρο. Στόχος του είναι να συναντηθεί με τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο της Ανόρθωσης, να αποκτήσει μια εικόνα για την πραγματικότητα και τις τάσεις του τοπικού ποδοσφαίρου και στη συνέχεια, να προτείνει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για την ακαδημία νέων στη Λάρνακα, με βάση την εμπειρία του από το Καζακστάν.

Σημαντικοί σταθμοί της αθλητικής καριέρας του Rokhus Shokh

«Ντνίπρο» (Ντνίπρο), υπεύθυνος ανίχνευσης ταλέντων

1988 - πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της ΕΣΣΔ

1989 - νίκη στο Κύπελλο της ΕΣΣΔ

«Ρότορ» (Βόλγκογκραντ), διευθύνων σύμβουλος

1995 - Η «Ρότορ» απέκλεισε εντυπωσιακά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Κύπελλο UEFA, με ισοπαλία 0–0 εντός έδρας και 2–2 εκτός έδρας

ΤΣΣΚΑ (Μόσχα), αθλητικός διευθυντής

2005 - νίκη στο Κύπελλο UEFA

QJ LEAGUE – ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

To πρωτάθλημα Freedom QJ League, που ιδρύθηκε το 2023 στο Καζακστάν, αποτελεί ένα σύγχρονο, καλά δομημένο μοντέλο ανάπτυξης που λειτουργεί ως «γέφυρα» για ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές που κάνουν τη μετάβαση από το αναπτυξιακό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός συστήματος αγώνων «επαγγελματικού τύπου» για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, στην ανίχνευση ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, στην υποστήριξη των συλλόγων ως προς την προπονητική διαδικασία, στη βελτίωση των προσόντων των προπονητών και στην παροχή δωρεάν πρόσβασης των ομάδων νέων σε σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες.

Το πρωτάθλημα περιλαμβάνει τις ηλικιακές κατηγορίες U-15, U-16, U-17 και U-18, καθώς και ένα τουρνουά για κορασίδες U-17 και μια «Β» κατηγορία που καλύπτει περιοχές που δεν εκπροσωπούνται στην κορυφαία κατηγορία. Περισσότεροι από 350 παίκτες που έχουν περάσει από τα πρωταθλήματα Freedom QJ League έχουν προχωρήσει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο 18χρονος Νταστάν Σατπάεφ, απόφοιτος της ακαδημίας «Καϊράτ», ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Τσέλσι.

Οι προπονητές των συλλόγων που συμμετέχουν στο Freedom QJ League έχουν δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα FF Manager, η οποία προσφέρει προπονητικό υλικό, διαδραστικά εργαλεία και διασύνδεση με «έξυπνες» κάμερες και συστήματα ανάλυσης δεδομένων. Όλοι οι 674 αγώνες της διοργάνωσης βιντεοσκοπούνται με τη χρήση 4-6 καμερών και μεταδίδονται ζωντανά από αθλητικά κανάλια του Καζακστάν και από το κανάλι του πρωταθλήματος στο YouTube. Τα τελευταία τρία χρόνια, το νεανικό ποδόσφαιρο στο Καζακστάν έχει εξελιχθεί σε ένα ελκυστικό προϊόν για τα μέσα ενημέρωσης, που προσελκύει τόσο τους θεατές όσο και τους χορηγούς.

ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ;

Rokhus, ποιος είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής σου στην Κύπρο;

Να γνωρίσω τον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Ανόρθωσης και τη δομή του. Πρώτα απ’ όλα, την ακαδημία νέων. Να κατανοήσω πώς οργανώνεται η προπονητική μεθοδολογία και πώς εργάζονται οι προπονητές των νέων. Με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέξω, στόχος είναι να αναπτύξουμε από κοινού ένα πρόγραμμα για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Πιστεύω ότι αυτή η μορφή συνεργασίας θα είναι αμοιβαία επωφελής. Σίγουρα μπορούμε να προσφέρουμε κάτι καινούργιο στο παιδικό και νεανικό ποδόσφαιρο της Κύπρου.

Είστε λοιπόν έτοιμοι να μοιραστείτε τις βέλτιστες πρακτικές που έχετε εφαρμόσει στο Καζακστάν;

Ναι, φυσικά. Ωστόσο, κατανοούμε πλήρως ότι η Ανόρθωση έχει μακρά ιστορία – έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Κύπρου 13 φορές. Το εκτιμούμε και το σεβόμαστε αυτό. Φαντάζομαι ότι οι Κύπριοι μπορεί να αναρωτηθούν: «Τι μπορούν να μας προσφέρουν αυτοί από το Καζακστάν;» Ωστόσο, τα ίδια τα έργα που υλοποιούνται στο Καζακστάν μιλούν από μόνα τους. Το πρωτάθλημα Freedom QJ League για νεαρούς ποδοσφαιριστές, που ιδρύθηκε το 2023, έχει γίνει η κινητήρια δύναμη για το σύνολο του ποδοσφαίρου στο Καζακστάν. Έχουμε θέσει τόσο υψηλά πρότυπα στην οργάνωση των αγώνων και στην προβολή τους από τα μέσα, ώστε όλοι οι άλλοι, είτε τους αρέσει είτε όχι, έχουν αρχίσει να ανεβάζουν τον πήχη. Διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα μάρκετινγκ, παραγωγής και αθλητικής ανάλυσης. Έχουμε επίσης σημαντικούς χορηγούς. Η Freedom είναι βασικός συνεργάτης της λίγκας, αλλά έχουμε επίσης επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασίας με παγκόσμιες επωνυμίες όπως η Mastercard, η Changan και η Red Bull. Φυσικά, θα το επαναλάβω: χωρίς να μειώνω σε τίποτα τα επιτεύγματα των Κυπρίων συναδέλφων μας, έχουμε πολλά να μοιραστούμε μαζί τους – από προπονητικές μεθόδους μέχρι την ανάλυση δεδομένων στο ποδόσφαιρο νέων. Έχουμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό προϊόν· το ποδόσφαιρο στο Καζακστάν βρίσκεται σήμερα σε άνοδο. Βιώνουμε μια πραγματική ποδοσφαιρική έκρηξη.

Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, το πιο σημαντικό πράγμα όταν εργάζεται κάποιος με παιδιά και εφήβους; Πώς καλλιεργείται το ταλέντο;

Το πιο σημαντικό είναι ο προπονητής των παιδιών: πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει κίνητρα. Πρέπει να έχει πάθος για τη δουλειά του, ένα σαφές όραμα για την εξέλιξη και έναν αξιοπρεπή μισθό. Αν ένας προπονητής απλώς διεκπεραιώνει τη δουλειά του, δεν εξελίσσεται και μένει στάσιμος μέρα με τη μέρα, αυτό δεν είναι θετικό. Μεταξύ άλλων, ένας προπονητής πρέπει να είναι εξαιρετικός εκπαιδευτικός και ψυχολόγος. Είναι, άλλωστε, ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, καθώς ο προπονητής παιδιών διαμορφώνει τη νέα γενιά.

Φυσικά, η βασική εκπαίδευση ενός προπονητή είναι πολύ σημαντική. Όταν ξεκινήσαμε στο Καζακστάν, πολλοί προπονητές παιδικών ομάδων δούλευαν με τον παλιομοδίτικο τρόπο: δεν είχαν πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία· οι αγώνες αναλύονταν ως προς τις τεχνικές και τακτικές παραμέτρους μόνο χειροκίνητα, αν αναλύονταν καθόλου, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου δεδομένα σχετικά με τη φυσική κατάσταση. Για να το πω ωμά, πολλοί δεν ετοίμαζαν καν προπονητικά προγράμματα· δεν είχαν πρόσβαση σε μεθοδολογικούς πόρους, δεν είχαν στρατηγική, δεν διέθεταν αρχείο με ό,τι είχαν κάνει στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση: δημιουργήσαμε τη δική μας ψηφιακή πλατφόρμα, το FF Manager, με μια εκτενή μεθοδολογική βάση δεδομένων, και την συνδέσαμε με «έξυπνες» κάμερες. Τώρα, κάθε προπονητής στο πρωτάθλημα σχεδιάζει τις προπονήσεις του χρησιμοποιώντας ένα φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο, οι «έξυπνες» κάμερες καταγράφουν αυτόματα τις προπονήσεις και οι αναλυτές του πρωταθλήματος παρέχουν ανατροφοδότηση και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της προπόνησης. Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα σε όλες τις χώρες.

Όταν ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα με τον Τιμούρ Τουρλόφ το 2023, πολλοί δεν πίστευαν ότι θα πετύχαινε. Σήμερα, οι περισσότεροι νεαροί ποδοσφαιριστές στο Καζακστάν ονειρεύονται να παίξουν στο Freedom QJ League – όχι μόνο στην Αστάνα και το Αλμάτι, αλλά και στις περιφέρειες, όπου κατασκευάζονται όλο και περισσότερα γήπεδα. Σήμερα, το Freedom QJ League είναι ένα πρωτάθλημα ευκαιριών! Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της νέας προσέγγισης, αλλά μέχρι στιγμής πρόκειται μόνο για μεμονωμένα παραδείγματα, μεμονωμένους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν. Τα πραγματικά, σημαντικά αποτελέσματα της συστηματικής δουλειάς μας θα φανούν στο μέλλον.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του συλλόγου Ανόρθωσις και της Freedom24 περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Ένας από τους βασικούς τομείς της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της ακαδημίας του συλλόγου, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και διεθνή τεχνογνωσία.

Σχετικά με το Freedom QJ League

Το Freedom QJ League είναι ένα πρωτάθλημα νεανικού ποδοσφαίρου στο Καζακστάν, το οποίο διοργανώνεται υπό την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Καζακστάν (KFF). Ξεκίνησε το 2023 και συγκεντρώνει ομάδες νέων από ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες σε ολόκληρο το Καζακστάν, με αγώνες που διεξάγονται σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Ο νικητής του QJ League αποκτά το δικαίωμα να εκπροσωπήσει το Καζακστάν στο UEFA Youth League.



