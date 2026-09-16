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Η Ρίβερ επιβεβαίωσε την ημερομηνία της τελευταίας εμφάνισης του Μέσι με την εθνική Αργεντινής

ΓΗΠΕΔΟ

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Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αργεντινής για μια τελευταία φορά

Η Ρίβερ Πλέιτ γνωστοποίησε πως θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει για μια τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής τον Λιονέλ Μέσι.

Ο GOAT αποσύρθηκε από την «αλμπισελέστε» λίγο καιρό μετά το φινάλε του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον θάνατο του πατέρα του, έχοντας αδειάσει από δυνάμεις και σκέψεις.

Ο Μέσι, αν και έχει ήδη ανακοινώσει το φινάλε του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης για τις αναμετρήσεις με τις Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν, ωστόσο, μόνο σε ένα παιχνίδι φαίνεται ότι θα δώσει το «παρών».

Η Ρίβερ Πλέιτ γνωστοποίησε ότι αυτό θα είναι απέναντι στο Μπενίν, την 6η του Οκτώβρη, στο «Μονουμεντάλ» και κατά πάσα πιθανότητα, εκεί, ο σύγχρονος ποδοσφαιρικός Θεός της Αργεντινής απλά θα μπει στον αγωνιστικό χώρο για να τιμηθεί, ν' αποθεωθεί και ν' αποχαιρετήσει τον λαό του κι όχι για ν' αγωνιστεί.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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