Το παζλ στον άξονα και ο ξεκάθαρος στόχος

Μπορεί ο Απόλλωνας να παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και προβλήματα όσον αφορά την αναχαίτιση των αντιπάλων και της οργάνωσης, όμως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν σοβαρές απουσίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία βεβαίως αλλά υπαρκτό γεγονός.

Συγκεκριμένα, σε κανένα από τα τρία παιχνίδια μέχρι τώρα δεν έχουν αγωνιστεί μαζί οι Γκαετάν Βέισμπεκ, Ιβάν Λιούμπιτς και Μόργκαν Μπράουν. Μια τριάδα που αποτελεί εγγύηση για τους κυανόλευκους όσον αφορά τη λειτουργία της μεσαίας γραμμής.

Συν τοις άλλοις, στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια, αποχώρησε τραυματίας και ο Ντανίλο Σπόλιαριτς.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο η βασική τριάδα της μεσαίας γραμμής να αγωνιστεί στο Σαββατιάτικο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο «Αλφαμέγα» (19:00). Κι αυτό διότι οι Λιούμπιτς και Μπράουν έχουν λιγοστές πιθανότητες να προλάβουν την αναμέτρηση, παρότι αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, ίσως ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Παρά το πλήγμα των τραυματισμών στη μεσαία γραμμή, στα θετικά καταγράφεται η εξαιρετική παρουσία του Λεωνίδα Κονομή, ο οποίος ανταποκρίθηκε πλήρως όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Σπόλιαριτς στο τελευταίο ντέρμπι με την Ομόνοια.

Συνεπώς, αν παραστεί ανάγκη αναμένεται να μεταφερθεί εκ νέου από το κέντρο της άμυνας στον χώρο του άξονα. Σίγουροι απόντες για το επόμενο ματς είναι οι Άγγελος Ανδρέου, Μπρούνο Γκασπάρ και Ντανίλο Σπόλιαριτς.

Ανεξάρτητα από το ποιοι ποδοσφαιριστές θα προλάβουν ή όχι το παιχνίδι του Σαββάτου, ο στόχος για τον Απόλλωνα δεν αλλάζει και είναι ξεκάθαρος. Οι κυανόλευκοι θέλουν να επανέλθουν στον δρόμο των επιτυχιών και να φτάσουν στη δεύτερή τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ερνάν Λοσάδα γνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, καθώς αν η ομάδα διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας, θα δημιουργήσει τις συνθήκες για μια πολύ καλή πορεία.