Όταν μιλάμε για ενά εν ενεργεία αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, οι συστάσεις είναι περιττές.

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι και με βούλα παίκτης του ΑΠΟΕΛ και σίγουρα θα είναι από τις ατραξιόν του φετινού πρωταθλήματος.

Μία ματιά πιο κάτω στα νούμερά του, πιστοποιεί το πόσο επιδραστικός παίκτης είναι και στα χέρια του ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει ένα σπουδαίο εργαλείο.

Φυσικά, καθρέφτης είναι το γήπεδο. Πάντως, ολοένα και περισσότεροι πρωτοκλασάτοι, έρχονται Κύπρο.

συστάσεις είναι περιττές.