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Με το καλημέρα βασικός ο Νικόλας Παναγιώτου

ΓΗΠΕΔΟ

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Κυπριακό ενδιαφέρον στη μάχη Ουτρέχτη - Γκο Αχέντ.

Λίγες μέρες μετά τη μετακόμισή του στην Ολλανδία, ο Νικόλας Παναγιώτου βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα της Ουτρέχτης.

Ο Κύπριος αμυντικός επιλέχθηκε από τον προπονητή του για τον αγώνα απέναντι στην Γκο Αχέντ Ινγκλς και συστήνεται μπροστά στο κοινό της ομάδας του.

Η Ολλανδική ομάδα μετά από τέσσερις αγωνιστικές είναι στην 17η θέση, μετρώντας τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45.

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