Με το καλημέρα βασικός ο Νικόλας Παναγιώτου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Κυπριακό ενδιαφέρον στη μάχη Ουτρέχτη - Γκο Αχέντ.
Λίγες μέρες μετά τη μετακόμισή του στην Ολλανδία, ο Νικόλας Παναγιώτου βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα της Ουτρέχτης.
Ο Κύπριος αμυντικός επιλέχθηκε από τον προπονητή του για τον αγώνα απέναντι στην Γκο Αχέντ Ινγκλς και συστήνεται μπροστά στο κοινό της ομάδας του.
Η Ολλανδική ομάδα μετά από τέσσερις αγωνιστικές είναι στην 17η θέση, μετρώντας τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45.