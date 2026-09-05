Με το καλημέρα βασικός ο Νικόλας Παναγιώτου

Λίγες μέρες μετά τη μετακόμισή του στην Ολλανδία, ο Νικόλας Παναγιώτου βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα της Ουτρέχτης.

Ο Κύπριος αμυντικός επιλέχθηκε από τον προπονητή του για τον αγώνα απέναντι στην Γκο Αχέντ Ινγκλς και συστήνεται μπροστά στο κοινό της ομάδας του.

Η Ολλανδική ομάδα μετά από τέσσερις αγωνιστικές είναι στην 17η θέση, μετρώντας τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45.